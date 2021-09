(Di giovedì 23 settembre 2021) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale della sfida tra. Gli azzurri proveranno a restare a punteggio pieno in testa alla classifica, mentre i blucerchiati vorranno dare continuità alla vittoria di domenica contro l'Empoli. FORMAZIONI UFFICIALI, (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa, (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Lozano,, Insigne. All. Spalletti. AGGIORNAMENTI Tweets by ssc

gilnar76 : LIVE - Sampdoria-#Napoli 0-1: Osimhen porta subito in vantaggio gli azzurri! #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - calciomercatoit : ?? 10' - GOOOOOL DEL NAPOLI! #Osimhen firma il vantaggio contro la #Sampdoria SAMPDORIA-NAPOLI 0-1 LIVE

- Napoli, le formazioni ufficiali(4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. Roberto D'Aversa ...... sul campo della. Un obiettivo a cui Insigne e compagni credono, sono in fiducia, ma sanno anche che bisogna mantenere lucidità per non cadere. Alla ricerca della continuità, possibilmente ...10' - GOOOOOOLLLL GOOOOOOOOLLLLL GOOOOOLLLL! ANCORA OSIMHEN! Osimhen scippa il pallone alla difesa e apre a sinistra per Insigne. Il capitano vede il movimento del compagno e lo premia: il nigeriano