Liga | colpi esterni della Real Sociedad e del Betis

(Di giovedì 23 settembre 2021) Si chiude la sesta giornata di: lavince 3 - 2 in casa del Granada: la squadra di Alguacil passa in svantaggio con un colpo di testa di Sanchez deviato da Guevara al 9', ma ...

Corriere dello Sport

Si chiude la sesta giornata di: la Real Sociedad vince 3 - 2 in casa del Granada: la squadra di Alguacil passa in svantaggio con un colpo di testa di Sanchez deviato da Guevara al 9', ma ribalta il match nel secondo tempo ...Nella Primera A in Colombia 3 - 0 casalingo del Junior su Hulia mentre nellaMX 2 - 0 a ... Chiudiamo con la MLS in USA dove sono arrivati iesterni per il Nashville e il New England ...I baschi ringraziano la doppietta di Elustondo e vincono 3-2 col Granada, la squadra di Pellegrini vince invece 3-1 a Pamplona contro l'Osasuna ...Javier Tebas, presidente de La Liga, ha rilasciato queste dichiarazioni sul Real Madrid, annunciando i due super colpi Javier Tebas, presidente de La Liga ha assicurato a Partidazo de Cope che il Real ...