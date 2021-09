L’ex primario Brega Massone condannato a 21 anni e 6 mesi (Di giovedì 23 settembre 2021) L'ex primario della clinica Santa Rita di Milano, Pier Paolo Brega Massone, è stato condannato dalla corte d'Assise e d'Appello di Milano a 21 anni e 6 mesi. Si tratta del processo ter per la morte di 4 pazienti. A rifare il calcolo è stata la Corte d'Assise d'Appello, per l'appunto, dopo che la Cassazione ha rinviato gli atti chiedendo la parziale riforma della sentenza di secondo grado: per gli ermellini era necessario contestare, accanto all'omicidio preterintenzionale, l'aggravante dello scopo di lucro. Pertanto la condanna complessiva ('con il vincolo della continuazione') ricalcolata dai giudici milanesi è di 21 anni e 4 mesi che, per via del condono di 3 anni, sono scesi a 18 anni e 4 mesi.E ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 23 settembre 2021) L'exdella clinica Santa Rita di Milano, Pier Paolo, è statodalla corte d'Assise e d'Appello di Milano a 21e 6. Si tratta del processo ter per la morte di 4 pazienti. A rifare il calcolo è stata la Corte d'Assise d'Appello, per l'appunto, dopo che la Cassazione ha rinviato gli atti chiedendo la parziale riforma della sentenza di secondo grado: per gli ermellini era necessario contestare, accanto all'omicidio preterintenzionale, l'aggravante dello scopo di lucro. Pertanto la condanna complessiva ('con il vincolo della continuazione') ricalcolata dai giudici milanesi è di 21e 4che, per via del condono di 3, sono scesi a 18e 4.E ...

