Legge marziale inutile | l’Isis uccide i civili come prima in Congo

Per far fronte all'endemica insicurezza delle Province dell'Ituri e del Nord Kivu lo scorso maggio il presidente Congolese Félix Tshisekedi ha imposto la Legge marziale e ha cercato di rafforzare la Monusco (missione delle Nazioni unite per la stabilizzazione nella Repubblica democratica del Congo) con l'ingresso di militari del Kenya. Il risultato, secondo i dati raccolti da Kivu Security Tracker, progetto congiunto di Human Rights Watch e Congo Research Group, è che nel periodo maggio-settembre 2021 sono stati uccisi 739 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

