Josh O’Connor | il suo Emmy da “disadattato” e l’addio a The Crown ma non al cast | “Torno ad essere un fan”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 23 settembre 2021)ha vinto uno dei tantissimi premi conquistati da Thenell’ultima edizione degli, che ha vissuto in modo particolare in quanto unico membro delpresente alla cerimonia a Los Angeles. Tutti gli altri, dalle attrici Olivia Colman e Gillian Anderson allo showrunner Peter Morgan, hanno ritirato i premi e festeggiato in collegamento da Londra. Perquesto premio, preceduto dal Golden Globe per lo stesso ruolo, chiude un cerchio perfetto, visto che dalla prossima stagione non sarà più Carlo d’Inghilterra nella serie Netflix ed è ben felice di andare avanti con la sua carriera: “Questa potrebbel’ultima intervista per ‘The’ che io abbia mai fatto” ha dichiarato a Variety all’indomani ...