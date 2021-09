Jane Alexander e la lotta contro l’alcolismo | “Bevevo da pranzo fino alle 3 di mattina Poi ho capito da sola…”

(Di giovedì 23 settembre 2021) È stata ospite a Oggi è un altro Giorno, il programma pomeridiano di Serena Bortone e lì ha raccontato la sua dipendenza con coraggio.è finalmente riuscita a liberarsi dal demone del: “e anche tanto. All’inizio era tutto ok, poi ho cominciato a sentirmi male.sempre: quando ero felice e quando ero triste. Uscivo ae tornavo3 disenza mai smettere di bere. Hoda sola che c’era un problema”. L’aiuto, il più grande, quello da parte del compagno Gianmarco ma anche la presa di coscienza: “Quando si sbaglia lo si riconosce, ed è importante saper interrompere tutto. L’amore di Gianmarco mi ha aiutato tantissimo, anche durante le sedute di ‘alcolisti anonimi’. Ora sono una ...

gianmarco amicarelli foto di bacco Da www.liberoquotidiano.itospite a 'Oggi è un altro giorno su Rai1 racconta a Serena Bortone, racconta la sua dipendenza dall'alcol, ...non ha mai nascosto di aver avuto problemi con l' alcol . Si tratta di una sostanza molto diffusa, ma che deve essere maneggiata con cautela, visto che può dare facilmente dipendenza , ...Jane Alexander ha raccontato di essere arrivata ad un punto della dipendenza dall’alcol che la portava a bere “dall’ora di pranzo alle 3 di notte”. Ecco come ne è uscita.Jane Alexander non ha mai nascosto di aver avuto problemi con l’alcol. Si tratta di una sostanza molto diffusa, ma che deve essere maneggiata con cautela, visto che può dare facilmente dipendenza, sop ...