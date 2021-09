Interviste con il 'permesso', per medici è censura. Galli, Bassetti, Pregliasco: "No al bavaglio" (Di giovedì 23 settembre 2021) L’ordine del giorno della discordia è stato firmato dal deputato Giorgio Trizzino, laurea in medicina, eletto nel 2018 con il Movimento 5 stelle e passato al gruppo misto nel marzo di quest’anno. L’odg al Dl Green Pass bis è stato accolto dal governo e dice chiaro e tondo che i professionisti sanitari “possono fornire informazioni relative alle disposizioni sulla gestione dell’emergenza sanitaria in corso, tramite qualunque mezzo di comunicazione, previa esplicita autorizzazione della propria struttura sanitaria”. Come dire: virologi, infettivologi e tutti i medici della pandemia che rilasciano dichiarazioni e Interviste ai media - tv, radio o carta stampata - prima di aprire bocca devono farsi dare l’autorizzazione dall’azienda per cui lavorano “al fine di evitare di diffondere notizie o informazioni lesive per il Sistema sanitario ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) L’ordine del giorno della discordia è stato firmato dal deputato Giorgio Trizzino, laurea inna, eletto nel 2018 con il Movimento 5 stelle e passato al gruppo misto nel marzo di quest’anno. L’odg al Dl Green Pass bis è stato accolto dal governo e dice chiaro e tondo che i professionisti sanitari “possono fornire informazioni relative alle disposizioni sulla gestione dell’emergenza sanitaria in corso, tramite qualunque mezzo di comunicazione, previa esplicita autorizzazione della propria struttura sanitaria”. Come dire: virologi, infettivologi e tutti idella pandemia che rilasciano dichiarazioni eai media - tv, radio o carta stampata - prima di aprire bocca devono farsi dare l’autorizzazione dall’azienda per cui lavorano “al fine di evitare di diffondere notizie o informazioni lesive per il Sistema sanitario ...

