Fisco: Fratoianni, 'Draghi rassicura industriali, tutelati interessi soliti noti' (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "?Oggi Draghi all'assemblea di Confindustria rassicura gli industriali: 'il governo non aumenterà le tasse. Non sia mai che l'élite di questo Paese dia qualcosa in più alla collettività. In questo Paese invece c'è chi dovrebbe pagare meno tasse, e chi invece ne potrebbe pagare di più". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. “Ci sono lavoratori, piccoli commercianti, artigiani, finte partite Iva e giovani precari - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - che dovrebbero pagare di meno, e ricchi possidenti e facoltosi imprenditori che potrebbero pagare di più. Ci sono imprese che lavorano in ottica eco-compatibile che dovrebbero pagare di meno e imprese inquinanti che dovrebbero pagare di più. Ma questo governo non ce la fa a fare questo”. “E ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "?Oggiall'assemblea di Confindustriagli: 'il governo non aumenterà le tasse. Non sia mai che l'élite di questo Paese dia qualcosa in più alla collettività. In questo Paese invece c'è chi dovrebbe pagare meno tasse, e chi invece ne potrebbe pagare di più". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola. “Ci sono lavoratori, piccoli commercianti, artigiani, finte partite Iva e giovani precari - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - che dovrebbero pagare di meno, e ricchi possidenti e facoltosi imprenditori che potrebbero pagare di più. Ci sono imprese che lavorano in ottica eco-compatibile che dovrebbero pagare di meno e imprese inquinanti che dovrebbero pagare di più. Ma questo governo non ce la fa a fare questo”. “E ...

