F1 | Charles Leclerc | “Non ci aspettiamo grandissimi cambiamenti con il nuovo motore”

(Di giovedì 23 settembre 2021) Comincia subito in salita il weekend di Sochi per, già certo di partire in fondo alla griglia di partenza del Gran Premio di Russia 2021 a causa dell’introduzione di una nuova power-unit (la quarta dell’anno) aggiornata sulla sua SF21. “Sulla carta, dicono che è un po’ meglio e, ovviamente, ogni volta che abbiamo qualcosa che è un po’ meglio cerchiamo di portarlo in pista. Non ciperò, ma qualcosa che vada nella giusta direzione in vista del 2022”, spiega il monegasco della Rossa in conferenza stampa. Una possibile variabile è legata al meteo, che potrebbe rendere estremamente incerta la gara: “Per ora le previsioni dicono pioggia. Se fosse così, allora potrebbe essere una gara abbastanza imprevedibile e speriamo che tutto questo giocherà a nostro ...