Esordio in Cina di Realme GT Neo2 | device perfetto per il gaming

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ha debuttato inil nuovoGT, che dispone di uno schermo AMOLED da 6.6 pollici (realizzato da Samsung) con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz (oltre che al campionamento del touch di 600Hz, cosa non da tutti gli smartphone). IlGTè spinto dal processore Snapragon 870 da 3.2GHz, ed integra un sistema di raffreddamento molto efficace (parliamo di grafene di derivazione aerospaziale e di una camera di vapore molto grande), capace di abbassare le temperature fino a 18° (ottenendo il 20% delle prestazioni in più rispetto al precedenteGT Neo). Il terminale vanta 6, 8 o 12GB di RAM e 128/256GB di storage interno UFS 3.1. Non sono particolarmente eccelse le fotocamere, che comunque sono in grado di assicurare un certo standard: ...

Ultime Notizie dalla rete : Esordio Cina

OptiMagazine

... all'al Palazzo di Vetro in apertura dell' Assemblea generale delle Nazioni Unite . Ma razzola male, dal ritiro dall' Afghanistan all' Aukus , il cordone navale nucleare intorno alla. E,...Predica bene, pace e unità, il presidente Usa Joe Biden , all'al Palazzo di Vetro dell' Onu in apertura dell' Assemblea generale delle Nazioni Unite . Ma ...navale nucleare intorno alla. E, ...L'azionario cinese si riprende dopo un esordio negativo, che ha visto lo Shanghai composite e lo Shenzhen component perdere più dell'1% all'inizio della sessione, così come il CSI 300 index, che inclu ...Joe Biden vuole aprire una nuova era di incessante diplomazia e di pace nel mondo dopo il ritiro dall'Afghanistan e assicura che l'America non cerca una nuova guerra fredda con la Cina biden-onu-usa-v ...