Eitan, oggi l’udienza a Tel Aviv. Presenti nonno materno e zia paterna: la prima decisione dei giudici (Di giovedì 23 settembre 2021) Si è tenuta questa mattina a Tel Aviv la prima udienza in merito al caso Eitan Biran, il bimbo di 6 anni unico sopravvissuto della strage della funivia del Mottarone e conteso tra la famiglia paterna e quella materna. Eitan si trovava a Pavia con la zia paterna, ufficialmente sua tutrice legale per volere del tribunale dal mese di agosto, quando l’11 settembre il nonno materno Shmuel Peleg lo ha sottratto alla custodia della donna portandolo in Israele. La procura di Pavia ha inserito Peleg nel registro degli indagati, l’accusa è quella di sequestro di persona aggravato (in quanto si tratta di un minore). Shmuel Peleg aveva prelevato Eitan dall’abitazione della zia per una visita autorizzata, dicendo che lo avrebbe portato in un ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Si è tenuta questa mattina a Tellaudienza in merito al casoBiran, il bimbo di 6 anni unico sopravvissuto della strage della funivia del Mottarone e conteso tra la famigliae quella materna.si trovava a Pavia con la zia, ufficialmente sua tutrice legale per volere del tribunale dal mese di agosto, quando l’11 settembre ilShmuel Peleg lo ha sottratto alla custodia della donna portandolo in Israele. La procura di Pavia ha inserito Peleg nel registro degli indagati, l’accusa è quella di sequestro di persona aggravato (in quanto si tratta di un minore). Shmuel Peleg aveva prelevatodall’abitazione della zia per una visita autorizzata, dicendo che lo avrebbe portato in un ...

Advertising

ICIsraele : “Caso Eitan, oggi la prima udienza a Tel Aviv Commento di Sharon Nizza ” - antonie85321896 : RT @Tg3web: Eitan Biran resterà per almeno 15 giorni in Israele, un po' con la famiglia del nonno materno che lo ha portato via dall'Italia… - TheItalianTimes : ?? AL VIA L’UDIENZA #Eitan, oggi l’udienza a #TelAviv per decidere il #rimpatrio del #bambino. Ottimista la… - Tg3web : Eitan Biran resterà per almeno 15 giorni in Israele, un po' con la famiglia del nonno materno che lo ha portato via… - bizcommunityit : Eitan Biran resta in Israele per ora, raggiunta intesa tra famiglie -