Draghi: “Non è tempo di tasse, la sfida è far sì che la ripresa sia duratura e sostenibile” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Grazie, Presidente. Grazie per aver ricordato ancora una volta, la settimana scorsa, che per risolvere i problemi italiani, le cose giuste vanno fatte, anche se e quando sono impopolari”. Così, invitando il premier Draghi a prendere posto davanti al microfono, sul palco di Confindustria, il presidente Bonomi ha di fatto acceso una lunga standing ovation. Draghi: “L’Italia è in forte crescita, ora la sfida è far sì che la ripresa sia duratura e sostenibile” Presa la parola, il Capo del governo ha esordito: ”L’Italia vive oggi un periodo di forte ripresa, migliore di quello che avevamo immaginato solo qualche mese fa” tuttavia, ha aggiunto, “la sfida è far sì che la ripresa sia duratura e sostenibile”. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) “Grazie, Presidente. Grazie per aver ricordato ancora una volta, la settimana scorsa, che per risolvere i problemi italiani, le cose giuste vanno fatte, anche se e quando sono impopolari”. Così, invitando il premiera prendere posto davanti al microfono, sul palco di Confindustria, il presidente Bonomi ha di fatto acceso una lunga standing ovation.: “L’Italia è in forte crescita, ora laè far sì che lasia” Presa la parola, il Capo del governo ha esordito: ”L’Italia vive oggi un periodo di forte, migliore di quello che avevamo immaginato solo qualche mese fa” tuttavia, ha aggiunto, “laè far sì che lasia”. ...

Advertising

borghi_claudio : Draghi ha dichiarato che non intende aumentare le tasse. Bene. Vigileremo che sia così per tutti, perchè le famose… - fattoquotidiano : La 'formula' Draghi (che piace a Confindustria): non punire chi incassa e delocalizza, ma premiare chi non lo fa. I… - MatteoRichetti : Oggi Mario #Draghi ha dimostrato una volta di più di essere il Premier migliore per affrontare le sfide del lavoro… - medicojunghiano : RT @MilkoSichinolfi: Non ho nulla contro Draghi. È un'eccellenza. Ce l'ho con la politica incapace di trovare un suo Draghi. - Bomba2H : RT @FmMosca: SABATO Roma ?? Sarà epocale. Partirò venerdì (vorrei cenare con @Martinetus). #Draghi NON CI AVRAI MAI, avete toccato il fondo,… -