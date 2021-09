Corsport | terza panchina consecutiva per Manolas | con Rrahmani Spalletti cambia le gerarchie

(Di giovedì 23 settembre 2021) Fa più la notizia la conferma di un calciatore che il turn-over. Il Corriere dello Sport scrive di un turn over moderato da parte diche stasera contro la Sampdoria (ore 18.30 a Marassi) manda in campo Zielinski e Lozano per Elmas e Politano. Quel che più colpisce, però, è la conferma diche di fatto ha tolto il posto a. Scrive Antonio Giordano: Ma la novità più rilevante s’avverte di nuovo in difesa, con la conferma dicome «socio d’affari» di Koulibaly, dunqueche vengono temporaneamente ridisegnate e consegnanoalla sua, un segnale dopo l’errore con la Juventus e piccole pause avvertite qua e là. L'articolo ilNapolista.

