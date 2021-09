Caos Dazn: l’applicazione interrompe la visione! (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora problemi per Dazn. A pochi minuti dall'inizio del match Sampdoria-Napoli, ad alcuni utenti il servizio streaming ha bloccato la trasmissione del match. Gli account social di Dazn stanno ricevendo tantissime critiche nei commenti degli ultimi post. Ecco il messaggio apparso su molti schermi. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora problemi per. A pochi minuti dall'inizio del match Sampdoria-Napoli, ad alcuni utenti il servizio streaming ha bloccato la trasmissione del match. Gli account social distanno ricevendo tantissime critiche nei commenti degli ultimi post. Ecco il messaggio apparso su molti schermi.

Advertising

pasquale_caos : Mesi e mesi a fare gare per aggiudicare i diritti TV e poi non riusciamo a vedere le partite SIETE VERGOGNOSI @DAZN_IT @SerieA - pasquale_caos : I poteri forti contro il grande Napoli di mister Luciano Spalletti MA NUN C'ACCIR NISCIUUN @DAZN_IT - pasquale_caos : @DAZN_IT SBRIGATEVI A RISOLVERE PRIMA DI SUBITO O VENGO A MARASSI - DavideFrancoli7 : @micheleboldrin Non per difendere Santori, ma per fare il video dove doveva andare?poi ha ragione su dazn, l'estern… - infoitsport : Caos Dazn, pronta la sublicenza a Sky? Ecco l'incredibile colpo di scena -