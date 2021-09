Bollette, via libera al decreto. Benefici per 5,5 mln di persone e 6 mln di imprese (Di giovedì 23 settembre 2021) Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas nel quarto trimestre 2021 Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 settembre 2021) Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas nel quarto trimestre 2021

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio delle bollette di luce e gas. #ANSA - petergomezblog : Draghi a Confindustria: “Serve un patto economico e sociale. Nessuno può chiamarsi fuori”. E annuncia stop ad oneri… - BrunoAstorre : Via libera al decreto per il taglio delle bollette della luce e del gas. Bene così. Aiutiamo le famiglie a contener… - Zetabellaregna : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio delle bollette di luce e gas. #ANSA - Maria11688076 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio delle bollette di luce e gas. #ANSA -