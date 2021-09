Animali | Maturi Lega | ' presto pdl per detrazioni fiscali 100% su interventi salvavita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Milano, 23 set. (Adnkronos Salute) - “La nostra proposta è di portare la detrazione fiscale suglisanitariaglida affezione alper i redditi Isee prima fascia, al 50% per la seconda fascia e al 20% per tutti gli altri, ciò permetterebbe di soddisfare le richieste di cure essenziali per gliche garantiscono un vitale supporto alle famiglie". Così Filippo, deputato dellaNord e responsabile nazionale per la tutela del benessere animale, intervenuto al webinar “Dalla campagna alla casa: l'evoluzione sociale del rapporto con gli”, nel quale è stato presentato il sondaggio che Federchimica Aisa (Associazione nazionale imprese salute animale), realizzato in collaborazione con Swg. “Oggi c'è un ...