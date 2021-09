Addio ai canali non HD, lo Switch-off prende il via: la lista completa dei canali e le date. (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 20 ottobre è il giorno del primo mini Switch-off: saranno 15 i canali a trasmettere solo in MPEG4, 9 di Rai e 6 di Mediaset, tagliando fuori i TV più vecchi, quelli non HD. Ecco la lista completa. Sta per arrivare la prima vera scadenza del travagliato processo di Switch-off: il prossimo 20 ottobre, infatti, RAI spegnerà 9 canali diffusi attualmente in MPEG2 a favore della codifica MPEG4; nella medesima data Mediaset farà la stessa cosa per 6 dei suoi canali. Questo vuol dire che tutti i possessori di TV non HD inizieranno a vedere lo schermo nero. E si sa che, per gli italiani, solo questo è il segnale vero che è ora di muoversi, che qualcosa va fatto. La scadenza è stata spostata di qualche giorno rispetto ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 20 ottobre è il giorno del primo mini-off: saranno 15 ia trasmettere solo in MPEG4, 9 di Rai e 6 di Mediaset, tagliando fuori i TV più vecchi, quelli non HD. Ecco la. Sta per arrivare la prima vera scadenza del travagliato processo di-off: il prossimo 20 ottobre, infatti, RAI spegnerà 9diffusi attualmente in MPEG2 a favore della codifica MPEG4; nella medesima data Mediaset farà la stessa cosa per 6 dei suoi. Questo vuol dire che tutti i possessori di TV non HD inizieranno a vedere lo schermo nero. E si sa che, per gli italiani, solo questo è il segnale vero che è ora di muoversi, che qualcosa va fatto. La scadenza è stata spostata di qualche giorno rispetto ...

