Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2021 ore 20:30 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Viabilità DEL 22 SETTEMBRE 2021 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO SOLO DEI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E OSTIENSE CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA LOCALIZZATE TRA PORONACICO E FIORENTINI, IN USCITA CI SPOSTIAMO SU VIA PONTINA, INCIDENTE RISOLTO LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE DA CASTEL DI DECIMA A CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE LATINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA B DEL METRO PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE IONIO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, LA STAZIONE MIRTI RESTA CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI INFINE, DI NUOVO IN STRADA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 settembre 2021)DEL 22 SETTEMBREORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO SOLO DEI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI-FIUMICINO E OSTIENSE CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA LOCALIZZATE TRA PORONACICO E FIORENTINI, IN USCITA CI SPOSTIAMO SU VIA PONTINA, INCIDENTE RISOLTO LA CIRCONE E’ SCORREVOLE DA CASTEL DI DECIMA A CASTELNO, IN DIREZIONE LATINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA B DEL METRO PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE IONIO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, LA STAZIONE MIRTI RESTA CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI INFINE, DI NUOVO IN STRADA ...

