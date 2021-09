Steam Next Fest: in arrivo la demo dell'RPG educativo The Mechanical World Of Dr. Gearbox (Di mercoledì 22 settembre 2021) Flamehawk Studios spera di reinventare il genere edu-gaming con The Mechanical World of Dr. Gearbox, un imminente gioco di ruolo a turni che riceverà una demo durante lo Steam Next Fest il 1° ottobre. Il gioco di ruolo educativo spera di superare i limiti quando si tratta di come genitori, insegnanti e altri educatori vedono i giochi, e Flamehawk Studios ha sicuramente le competenze per farlo. In qualità di società di sviluppo accreditata da STEM.org, Flamehawk Studios sta tentando di fondere insieme "personaggi coinvolgenti e diversificati, creature mitiche, una storia avvincente e una profonda costruzione del mondo con un sistema di battaglia educativo a turni", per promuovere una varietà di Argomenti basati sulle STEM. "Laddove la ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Flamehawk Studios spera di reinventare il genere edu-gaming con Theof Dr., un imminente gioco di ruolo a turni che riceverà unadurante loil 1° ottobre. Il gioco di ruolospera di superare i limiti quando si tratta di come genitori, insegnanti e altri educatori vedono i giochi, e Flamehawk Studios ha sicuramente le competenze per farlo. In qualità di società di sviluppo accreditata da STEM.org, Flamehawk Studios sta tentando di fondere insieme "personaggi coinvolgenti e diversificati, creature mitiche, una storia avvincente e una profonda costruzione del mondo con un sistema di battagliaa turni", per promuovere una varietà di Argomenti basati sulle STEM. "Laddove la ...

