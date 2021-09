Saman Abbas | lo zio arrestato a Parigi

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo zio di, a ragazza di 18 anni di origine pachistana scomparsa da Novellara in provincia di Reggio Emilia, è statoalla periferia di. L’uomo, Danish Hasnain, è stato bloccato in un’abitazione privata dalla polizia francese in coordinamento con il nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio Emilia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Un'immagine di, 18 anni: di lei non si ha più notizie dal 30 aprile, quando è scomparsa dalla casa di Novellara, nella Bassa Reggiana, dove viveva con la famiglia. Si era ribellata al progetto dei ...E' stato arrestato lo zio di, Danish Hasnain . La ragazza pakistana di 18 anni scomparsa dallo scorso mese di aprile, è stata quasi sicuramente uccisa e il suo corpo occultato, e per il presunto omicidio della giovane ...Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, è stato arrestato questa mattina in periferia di Parigi. Il pachistano è stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, ...Lo zio di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, di cui non si hanno più notizie dalla fine della ...