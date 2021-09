Robinhood lancia un wallet per criptovalute

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) –– popolare app per piccoli investitori che ha scosso il mercato azionario durante la retail mania di inizio anno – ha annunciato che il prossimo mese i primi clienti inizieranno a testare iper le, ovvero portafogli elettronici che servono per conservare valuta digitale. Già orapermette di fare trading con criptomonete, ma non dispone diall’interno dei quali gli utenti possono conservare i crypto asset senza essere esposti alla grande volatilità caratteristica del mercato. Dopo aver valutato i primi feedback, la società punta ad estendere la nuova funzionalità a un numero sempre maggiore di clienti. I portafoglipermetteranno di spostare ledentro e fuori dall’app, cioè di inviare le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Robinhood lancia

Teleborsa

... cioè di inviare le criptovalute ad altri portafogli e di ricevere criptovalute supportate nel proprio account. "Ciò significa che puoi consolidare le tue monete in un account in modo che ...Ascolta qui downloadla funzione degli investimenti ricorrenti in criptovalute. A trarne vantaggio potrebbe essere Dogecoin . Summary Come funzionano gli investimenti ricorrenti in criptovalute su ...(Teleborsa) - Robinhood - popolare app per piccoli investitori che ha scosso il mercato azionario durante la retail mania di inizio anno - ha annunciato che il prossimo mese i primi ...Con il 42% degli elettori che sostiene la legalizzazione, il Texas è lo stato più favorevole alle crypto. Serve maggiore informazione sulle criptovalute.