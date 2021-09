Riforma processo civile: via libera del Senato (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lucia Izzo - L'aula di palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al governo e approvato il d.d.l. di Riforma del processo civile. Si punta a ridurre del 40% i tempi dei processi. Il testo passa ora all'esame definitivo della Camera. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lucia Izzo - L'aula di palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al governo e approvato il d.d.l. didel. Si punta a ridurre del 40% i tempi dei processi. Il testo passa ora all'esame definitivo della Camera.

