Perfetta per la stagione autunnale

I royal look del 2021 guarda le foto Kate Middleton, 39 anni, a dispetto delle voci che la vorrebbero alle prese con una quarta gravidanza, ha ripreso intensamente il suo lavoro come working royal. I suoi impegni l'hanno portata nel Lake District, esattamente a Windermere, tristemente nota per aver ospitato dopo la seconda guerra mondiale trecento bambini scampati all'Olocausto per un periodo di "recupero". La comunità è rimasta e la duchessa di Cambridge ha incontrato i superstiti in un incontro commovente. Con loro ha condiviso una "gita" in barca dove le hanno raccontato i loro ricordi di infanzia: da piccoli ...

