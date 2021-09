Napoli, con la Samp per riprendersi il primato: Spalletti prepara il turnover (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ancora in viaggio, ancora con la voglia di riprendersi la vetta dopo lo scatto dell’Inter nell’anticipo. Il Napoli è pronto alla terza trasferta consecutiva dopo Leicester e Udine e punta alla quinta vittoria di fila in campionato, sul campo della Sampdoria. Un obiettivo a cui Insigne e compagni credono, sono in fiducia, ma sanno anche che bisogna mantenere lucidità per non cadere. Spalletti ci ha lavorato in questi giorni, mantenendo alto il livello di umiltà della squadra, ma anche l’ambizione di tutti ad avere più spazio in campo: nel primo tour de force della stagione il tecnico lavora sulle motivazioni di stelle pronte a riprendersi il Napoli a partire da Zielinski e Lozano. Il polacco vuole il posto al centro tra i tre dietro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ancora in viaggio, ancora con la voglia dila vetta dopo lo scatto dell’Inter nell’anticipo. Ilè pronto alla terza trasferta consecutiva dopo Leicester e Udine e punta alla quinta vittoria di fila in campionato, sul campo delladoria. Un obiettivo a cui Insigne e compagni credono, sono in fiducia, ma sanno anche che bisogna mantenere lucidità per non cadere.ci ha lavorato in questi giorni, mantenendo alto il livello di umiltà della squadra, ma anche l’ambizione di tutti ad avere più spazio in campo: nel primo tour de force della stagione il tecnico lavora sulle motivazioni di stelle pronte aila partire da Zielinski e Lozano. Il polacco vuole il posto al centro tra i tre dietro ...

