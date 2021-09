LIVE Spezia-Juventus 2-3 | Serie A calcio in DIRETTA | prima vittoria sofferta per i bianconeri Pagelle e highlights

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.37 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 20.33 Ecco le(4-3-3): Zoet 5; Amian 5.5, Hristov 6, Nikolaou 6, Bastoni 6; Maggiore 7 (85? Salcedo s.v.), Bourabia 6 (77? Sala 6), Ferrer 6; Verde 6 (77? Manaj 6), Antiste 7 (77? Nzola 6), Gyasi 7. All. Thiago Motta 6.(4-4-2): Szczesny 5.5; Danilo 5.5, Bonucci 6, De Ligt 7, De Sciglio 5 (46? Alex Sandro 6.5); Chiesa 8 (84? Kulusevski s.v.), Bentancur 5 (46? Locatelli 6.5), McKennie 6, Rabiot 6.5 (67? Bernardeschi 6); Dybala 6.5, Kean 7 (59? Morata 6). All. Allegri 6. 20.30 Lafinalmente vince soffrendo per tutta la partita, sotto 2-1 riesce a vincere con una prova d’orgoglio.che gioca bene ma che non ...