La Storia non è finita (Di mercoledì 22 settembre 2021) Corre “Dalle origini del capitalismo alle varianti occidentale e orientale”, il nuovo brillante pamphlet di Giorgio Arfaras, un rapido e piacevole excursus di Storia economica, dall’alba dei tempi alla più stretta attualità mondiale e italiana. Le analisi macroeconomiche dell’autore sono spesso accompagnate da considerazioni mai banali di ordine filosofico, sociologico, politico, a volte anche morale. Esistono dal XX secolo cinque tipi di capitalismo, sostiene Arfaras. Il primo, “interventista”, va dalla grande crisi degli anni Trenta al secondo Dopoguerra, fino agli anni Settanta; il secondo, “neo liberale”, dagli anni Ottanta alla crisi del 2008; il terzo, “ibrido”, nato proprio da quella crisi, si è definito più compiutamente con l’arrivo del Covid-19; poi esiste il capitalismo “politico” cinese (cioè sviluppo economico occidentale e dittatura imperiale del ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Corre “Dalle origini del capitalismo alle varianti occidentale e orientale”, il nuovo brillante pamphlet di Giorgio Arfaras, un rapido e piacevole excursus dieconomica, dall’alba dei tempi alla più stretta attualità mondiale e italiana. Le analisi macroeconomiche dell’autore sono spesso accompagnate da considerazioni mai banali di ordine filosofico, sociologico, politico, a volte anche morale. Esistono dal XX secolo cinque tipi di capitalismo, sostiene Arfaras. Il primo, “interventista”, va dalla grande crisi degli anni Trenta al secondo Dopoguerra, fino agli anni Settanta; il secondo, “neo liberale”, dagli anni Ottanta alla crisi del 2008; il terzo, “ibrido”, nato proprio da quella crisi, si è definito più compiutamente con l’arrivo del Covid-19; poi esiste il capitalismo “politico” cinese (cioè sviluppo economico occidentale e dittatura imperiale del ...

Advertising

CarloCalenda : Questa volta la storia del 'voto utile' usata contro di noi non ha senso. 1-È un'elezione a due turni, al primo vot… - MARCOCARTA85 : Buon compleanno #Mimì. Io non ti ho conosciuto, non ho avuto questo immenso onore, forse l’onore più grande. Ma att… - disinformatico : Scusate, sarò all'antica, ma non capisco una cosa in questa storia: dove sono i genitori di questi bambini che hann… - Rosaria1949 : RT @CarloCalenda: Questa volta la storia del 'voto utile' usata contro di noi non ha senso. 1-È un'elezione a due turni, al primo voti il c… - xgitme : RT @_surlesetoiles: ??????manifesting una storia segreta tra gli #EsZan, almeno fin quando ozan non riuscirà ad ottenere il divorzio ?????? #A… -

Ultime Notizie dalla rete : Storia non Raffaella Fico e Piero Neri fidanzati/ Convivenza dopo il Grande Fratello vip? Lei... ...non avrebbe ancora conosciuto la famiglia del fidanzato. Raffaella Fico "Balotelli? Mi cacciò di casa quando ero incinta"/ "Oggi siamo amici" Tuttavia, quella tra Raffaella e Piero Neri è una storia ...

Peggy Guggenheim e Campiello Giovani: letteratura, arte e digital ... sono poi stati trasformati anche in animazioni video curate della studentessa di storia dell'arte ... Poi non bisogna dimenticare che Peggy Guggenheim non fu solo una grande collezionista, ma apprezzava ...

Green Pass, da studentessa dico con amarezza che la Storia non insegna La Pressa La Storia non è finita Corre “Dalle origini del capitalismo alle varianti occidentale e orientale”, il nuovo brillante pamphlet di Giorgio Arfaras, un rapido e piacevole excursus di storia economica, dall’alba dei tempi all ...

John Boyega affianca Viola Davis nel dramma storico The Woman King John Boyega unico uomo in supercast femminile che comprende Viola Davis, Lashana Lynch e la rivelazione de La ferrovia sotterranea Thuso Mbedu: l'attore sarà un re africano in The Woman King. John Boy ...

...avrebbe ancora conosciuto la famiglia del fidanzato. Raffaella Fico "Balotelli? Mi cacciò di casa quando ero incinta"/ "Oggi siamo amici" Tuttavia, quella tra Raffaella e Piero Neri è una...... sono poi stati trasformati anche in animazioni video curate della studentessa didell'arte ... Poibisogna dimenticare che Peggy Guggenheimfu solo una grande collezionista, ma apprezzava ...Corre “Dalle origini del capitalismo alle varianti occidentale e orientale”, il nuovo brillante pamphlet di Giorgio Arfaras, un rapido e piacevole excursus di storia economica, dall’alba dei tempi all ...John Boyega unico uomo in supercast femminile che comprende Viola Davis, Lashana Lynch e la rivelazione de La ferrovia sotterranea Thuso Mbedu: l'attore sarà un re africano in The Woman King. John Boy ...