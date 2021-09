Il padre dei fratelli Bianchi aggredisce e picchia un operatore della Rai (Di mercoledì 22 settembre 2021) Valesse il famoso detto talis pater, talis filius? Un operatore della trasmissione di Rai Uno La vita in diretta , è stato malmenato nel pomeriggio di mercoledì ad Artena, fra Roma e Frosinone, da ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 settembre 2021) Valesse il famoso detto talis pater, talis filius? Untrasmissione di Rai Uno La vita in diretta , è stato malmenato nel pomeriggio di mercoledì ad Artena, fra Roma e Frosinone, da ...

