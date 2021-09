Hysaj | Avevo già scelto la Lazio prima dell' arrivo di Sarri!

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Elseid, attuale terzinoed ex calciatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in merito al suoin biancoceleste: "Sarri? Siamo un po' più maturi sotto tantissimi punti di vista. Sia io che il mister siamo andati a fare anche le nostre esperienze fuori. Lo vedo carico e ancora più motivato. Vedo che gli piace lavorare con la". "La presenza di Sarri qui è stato un motivo in più per la mia scelta anche segià l'idea di venire alla, una squadra molto forte".

