Green pass, prof universitario dice no al diktat di governo e rinuncia alla cattedra: "È un abominio"

Green pass, un professore universitario dice no al diktat di governo. E in una lettera spiega il perché della sua scelta. «Davvero non ho intenzione, nel contesto, nelle forme e nei toni con cui oggi viene richiesto, di esibire il lasciapassare verde per insegnare. Per andare in biblioteca. Entrare nel mio studio. Incontrare gli studenti, i laureandi, i dottorandi». È il nucleo della lettera pubblicata oggi su La Verità del professore Marco Villoresi, docente di Italianistica presso l'università di Firenze. Uno scritto che, dichiara il professore, vuole avere il valore della testimonianza «inevitabilmente parziale, irriducibilmente soggettiva», della scelta di rinunciare all'insegnamento per non essere ...

