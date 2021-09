Genoa | termina l’era Preziosi | il club è stato ceduto!

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilceduto. È questa la clamorosa rivelazione de “Il Secolo XIX”. Dopo 18 anni il presidenteha ceduto ilal fondo 777 Partners. Gli accordi sono stati firmati nella giornata di oggi e verranno resi ufficiali a breve. Il quotidiano genovese sottolinea chenon manterrà quote azionarie delma rimarrà nel board per 3 anni, a collaborare con la nuova proprietà. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, termina 2-2 la gara tra il Bologna e il Genoa: Serie A, termin… - CalcioPillole : Termina 2-2 la sfida tra #Bologna e #Genoa di questo turno infrasettimanale, valevole per la 5a giornata di #SerieA… - MondoNapoli : ULTIM'ORA - Termina il primo tempo al Dall'Ara, è 0-0 tra Bologna e Genoa! - - serieazone : Saponara e Bonaventura consegnano la vittoria alla Fiorentina: contro il Genoa termina 1-2! #SerieA… - zazoomblog : Genoa - Fiorentina 0 - 0: la prima frazione di gara termina a reti inviolate - #Genoa #Fiorentina #prima #frazione -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa termina

la prima frazione sullo zero a zero. Video/ Alessandria Ascoli (1 - 3) highlights e gol: Collocolo determinante (Serie B) VIDEO BOLOGNA: SECONDO TEMPO Ottima azione di Kallon che salta ...... assist e altri bonus utili per i fantallenatori BOLOGNA " La quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022 inizia con il pareggio per 2 - 2 tra Bologna e. Il primo tempoa secco,...Video Bologna Genoa (risultato 2-2): si dividono nella ripresa la posta in palio nel primo anticipo della quinta giornata di serie A al Dall'Ara.Termina in pareggio la sfida del Dall’Ara che ha aperto il turno infrasettimanale di Serie A. Primo tempo senza grandi emozioni, nella ripresa sblocca subito Hickey con un bel sinistro dal limite. Par ...