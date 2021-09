Dal GF Vip a Tale e Quale Show | Signorini dice basta al politicamente corretto | “Ci vuole buonsenso!”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Alfonsonella seconda puntata del GF Vip ha espresso la sua posizione rispetto al “”, bacchettando questa volta non tanto i Vipponi nella Casa, autori di qualche scivolone di troppo, quanto piuttosto gli utenti del web.la sua sulUna presa di posizione che non è piaciuta a tutti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Dal #GFVip a #TaleeQualeShow, Signorini dice basta al politicamente corretto: “Ci vuole buonsenso!” - IsaeChia : #GfVip, svelato il sesso del bebè che Alessia Macari aspetta dal suo Oliver Kragl - claudysmelly : RT @axelvassallo: Su @nove l’allegria inizia dal lunedì sera alle ore 20:25 con #DealWithIt Stai al Gioco. Le nuove puntate con @corsi_ga… - CronacaSocial : GF Vip, Tommaso Eletti si ritira dal reality? Cosa sta accadendo. ???? - bfogli1 : RT @Ussignur_: Altra voce di corridoio che mi hanno spiattellato in locale VIP di Roma che non nomino. A gennaio parte il PREMIO BUON CITTA… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Vip

Non possiamo esimercifarlo, data l'influenza che ha a livello sociale ' . APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf, Amedeo Goria senza slip? La figlia Guenda lo difende:... CANALE 5 GF, Ainett ...... la nuova banchina per la Vela, i nuovi pontili per l'accoglienza dei Rib, la nuovaLounge, il ... Azienda Speciale per l'Internalizzazione, la Formazione e l'Economia del Mare ed elaborato...La modella argentina Cecilia Rodriguez è caliente con i sandali rosso fuoco dal tacco altissimo di Casadei... poi rincara la dose hot ...Dal GF Vip a Tale e Quale Show, Alfonso Signorini dice basta al politicamente corretto: "Ci vuole buonsenso!", il suo editoriale su Chi.