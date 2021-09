Creare un’Europa più coesa e strategicamente indipendente dalle altre potenze globali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il 16 Settembre, dinanzi a un’aula nuovamente gremita di parlamentari e ospiti d’onore, il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha tenuto il discorso annuale sullo stato dell’Unione Europea. Dal titolo “rafforzare l’anima della nostra Unione”, il discorso ha tracciato la linea che l’Europa dovrà seguire nei prossimi 12 mesi. La Von der Leyen ha toccato molti temi, dalla sicurezza digitale alla difesa del territorio, dagli investimenti in tecnologia alla produzione dei semiconduttori, dall’energia alle relazioni internazionali. Ascoltando il discorso è chiaro che l’obiettivo è quello di . Punto di partenza del discorso è stata la risposta Europea al Covid: “Nella più grande crisi sanitaria mondiale degli ultimi cento anni, abbiamo scelto di agire insieme e così ogni regione d’Europa ha avuto le medesime possibilità di accesso ai vaccini salva-vita… L’Europa ha ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il 16 Settembre, dinanzi a un’aula nuovamente gremita di parlamentari e ospiti d’onore, il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha tenuto il discorso annuale sullo stato dell’Unione Europea. Dal titolo “rafforzare l’anima della nostra Unione”, il discorso ha tracciato la linea che l’Europa dovrà seguire nei prossimi 12 mesi. La Von der Leyen ha toccato molti temi, dalla sicurezza digitale alla difesa del territorio, dagli investimenti in tecnologia alla produzione dei semiconduttori, dall’energia alle relazioni internazionali. Ascoltando il discorso è chiaro che l’obiettivo è quello di . Punto di partenza del discorso è stata la risposta Europea al Covid: “Nella più grande crisi sanitaria mondiale degli ultimi cento anni, abbiamo scelto di agire insieme e così ogni regione d’Europa ha avuto le medesime possibilità di accesso ai vaccini salva-vita… L’Europa ha ...

Advertising

Salvato00506710 : RT @vocedelpatriota: Prosecco. De Carlo (FdI): il governo difenda i nostri prodotti da un’Europa che non ci tutela. Creare gruppo di lavoro… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Prosecco. De Carlo (FdI): il governo difenda i nostri prodotti da un’Europa che non ci tutela. Creare gruppo di lavoro… - vocedelpatriota : Prosecco. De Carlo (FdI): il governo difenda i nostri prodotti da un’Europa che non ci tutela. Creare gruppo di lav… - Agenparl : Prosecco. De Carlo (FdI): il governo difenda i nostri prodotti da un'Europa che non ci tutela. Creare gruppo di lav… - pataflora1 : RT @breveinutile: Per produrre batterie in Europa senza dipendere solo dalla Cina, serve creare miniere di litio. Esse hanno un impatto sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Creare un’Europa Creare un’Europa più coesa e strategicamente indipendente dalle altre potenze globali L'HuffPost