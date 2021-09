Cotto e Mangiato ricetta 22 settembre 2021: cotolette di zucchine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Prosegue l’appuntamento quotidiano con Cotto e Mangiato. Oggi Tessa ha preparato per il suo pubblico le cotolette di zucchine La ricetta Ecco quali ingredienti ti occorrono: 2 zucchine tonde 2 Uova Formaggio latteria Pomodori secchi Pane grattugiato Procedimento Tagliare le zucchine a fette spesse un cm. Prendere i pomodori secchi tagliuzzarli e adagiarli su una fetta di zucchina, poi mettere anche il formaggio filante. Chiudi come fosse un panino con un’altra fetta di zucchine. Impana poi prima nell’uovo e poi nel pangrattato. Adagia su una teglia con carta forno e cuocere 10-15 minuti a 180 gradi. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 22 settembre 2021) Prosegue l’appuntamento quotidiano con. Oggi Tessa ha preparato per il suo pubblico lediLaEcco quali ingredienti ti occorrono: 2tonde 2 Uova Formaggio latteria Pomodori secchi Pane grattugiato Procedimento Tagliare lea fette spesse un cm. Prendere i pomodori secchi tagliuzzarli e adagiarli su una fetta di zucchina, poi mettere anche il formaggio filante. Chiudi come fosse un panino con un’altra fetta di. Impana poi prima nell’uovo e poi nel pangrattato. Adagia su una teglia con carta forno e cuocere 10-15 minuti a 180 gradi. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

Advertising

Massimonte : @Noiconsalvini Cotto e mangiato.?? - Cinzia_1974_ : @nevermai_ Mary oggi è una suoerfesta ..ed il bello che è stato tutto a sorpresa..cotto e mangiato ?????? adoro.. ?? - sociovero : oggi cotto e non mangiato - mochi966 : 21 settembre 2009. Il Mio Amore. Manca come l'aria. ( scusate. Sopportarmi. È morto 01/03/20 non covid. Conosciuto… - alessia_smile6 : RT @alessia_smile6: ho mangiato due piatti di pasta con la panna e il prosciutto cotto ?? -