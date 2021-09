Censura via software, la Lituania consiglia di buttare via i telefoni cinesi (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ente statale lituano per la sicurezza informatica ha dichiarato che i telefoni venduti dalla cinese Xiaomi hanno la capacità integrata di rilevare e Censurare termini come “Free Tibet”, “Long live Taiwan independence” oppure “democracy movement”. Il ministero della Difesa di Vilnius ha detto ai consumatori di non acquistare più prodotti cinesi e di “buttare via” quelli che già hanno perché all’interno ci sarebbe un software-Censura. Secondo l’ente per la cibersicurezza questo software sarebbe stato spento nel modello Mi 10T 5G destinato alla “regione Ue”, ma potrebbe essere riattivato in qualsiasi momento da remoto. “La nostra raccomandazione è di non acquistare nuovi telefoni cinesi e di sbarazzarsi di quelli già acquistati il ??più ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ente statale lituano per la sicurezza informatica ha dichiarato che ivenduti dalla cinese Xiaomi hanno la capacità integrata di rilevare ere termini come “Free Tibet”, “Long live Taiwan independence” oppure “democracy movement”. Il ministero della Difesa di Vilnius ha detto ai consumatori di non acquistare più prodottie di “via” quelli che già hanno perché all’interno ci sarebbe un. Secondo l’ente per la cibersicurezza questosarebbe stato spento nel modello Mi 10T 5G destinato alla “regione Ue”, ma potrebbe essere riattivato in qualsiasi momento da remoto. “La nostra raccomandazione è di non acquistare nuovie di sbarazzarsi di quelli già acquistati il ??più ...

ManuelRanieri : Il governo lituano consiglia di non usare alcuni smartphone cinesi - __Naglfar : A Napoli la “censura” religiosa si combatte a suon di bestemmie: manifesti in tutta la città - AngeloGaraventa : Esercito europeo, ministero della censura e emergenza sanitaria: l’eurodittatura è servita - EsuleMazzini : Siamo al ministero della verità e della censura, siamo in tempi bui di notte fonda della democrazia #Draghi… - Ilsognatore13 : Esercito europeo, ministero della censura e emergenza sanitaria: l’eurodittatura è servita -