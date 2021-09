Britney Spears torna su Instagram e annuncia un documentario [TRAILER]

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Alcuni giorni fa, attraverso il proprio profilo Twitter,avevato la chiusura temporanea dell’account. In molti si erano allarmati per la decisione della Principessa del Pop, sebbene lei abbia fin da subito cercato di tranquillizzare i fan. La star statunitense, infatti, ha ufficializzato il suo fidanzamento con il ballerino Sam Asghari. Per … L'articolosuunproviene da Velvet Gossip.

Alcuni giorni fa, attraverso il proprio profilo Twitter,aveva annunciato la chiusura temporanea dell'account Instagram . In molti si erano allarmati per la decisione della Principessa del Pop , sebbene lei abbia fin da subito cercato di ...Dopo una settimana dalla cancellazione del suo profilo Instagramha cambiato idea ed ha deciso di tornare sul social network con delle foto del viaggio per festeggiare il fidanzamento con Sam Asghari . La cantante aveva abbandonato Instagram ...Britney Spears è tornata su Instagram: nel frattempo, Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer del documentario incentrato su di lei.Netflix annuncia Britney vs Spears, il documentario sulla sua tutela: tutte le news su uscita, streaming e di cosa parla.