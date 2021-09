Balotelli è sempre lui: gol e rissa in Turchia mentre al GF si parla di lui – VIDEO (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mario Balotelli è ancora protagonista in Turchia: l’attaccante è decisivo per rimontare un passivo di tre reti, ma poi partecipa ad una rissa. Ciò che è stata la carriera di Mario Balotelli può essere riassunta nella partita di ieri tra il Demispor di Vincenzo Montella (sua attuale squadra) e il Besiktas. L’attaccante italiano ha cominciato il match dalla panchina e quando le cose si sono messe male, con il Besiktas in vantaggio di tre reti, l’allenatore lo ha messo in campo. Super Mario ha risposto presente con una prestazione delle sue: gol e assist che sono stati fondamentali per raggiungere un pareggio insperato e un punto importantissimo per la classifica ed il morale. Insomma la prova di ieri ha ribadito che le potenzialità di Balotelli sono eccezionali, che si tratta di un ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Marioè ancora protagonista in: l’attaccante è decisivo per rimontare un passivo di tre reti, ma poi partecipa ad una. Ciò che è stata la carriera di Mariopuò essere riassunta nella partita di ieri tra il Demispor di Vincenzo Montella (sua attuale squadra) e il Besiktas. L’attaccante italiano ha cominciato il match dalla panchina e quando le cose si sono messe male, con il Besiktas in vantaggio di tre reti, l’allenatore lo ha messo in campo. Super Mario ha risposto presente con una prestazione delle sue: gol e assist che sono stati fondamentali per raggiungere un pareggio insperato e un punto importantissimo per la classifica ed il morale. Insomma la prova di ieri ha ribadito che le potenzialità disono eccezionali, che si tratta di un ...

