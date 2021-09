Angers vs Marsiglia: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Marsiglia punta a continuare il suo inizio di stagione imbattuto mercoledì 22 settembre quando si recherà allo stadio Raymond Kopa per affrontare l’Angers, che ha anche iniziato bene la nuova stagione. I padroni di casa cercheranno una risposta rapida dopo aver perso la loro prima partita della stagione nel fine settimana contro il Nantes. Il calcio di inizio di Angers vs Marsiglia è previsto alle 21. Prepartita Angers vs Marsiglia: a che punto sono le due squadre? Angers L’Angers ha iniziato brillantemente la stagione, dopo essere arrivato a metà classifica durante la stagione precedente, e nonostante abbia perso l’ultima partita, è attualmente al quarto posto e ha la possibilità di superare gli avversari con una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilpunta a continuare il suo inizio di stagione imbattuto mercoledì 22 settembre quando si recherà allo stadio Raymond Kopa per affrontare l’, che ha anche iniziato bene la nuova stagione. I padroni di casa cercheranno una risposta rapida dopo aver perso la loro prima partita della stagione nel fine settimana contro il Nantes. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?L’ha iniziato brillantemente la stagione, dopo essere arrivato a metà classifica durante la stagione precedente, e nonostante abbia perso l’ultima partita, è attualmente al quarto posto e ha latà di superare gli avversari con una ...

Advertising

PSGInMyBlood : RT @GazzettinoL: Ligue 1 Il Paris SG capolista a punteggio pieno va a far visita sl campo del fanalino di coda Metz mentre l'O. Marsiglia p… - GazzettinoL : Ligue 1 Il Paris SG capolista a punteggio pieno va a far visita sl campo del fanalino di coda Metz mentre l'O. Mars… - infobetting : Angers-Marsiglia (mercoledì 22 settembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici - 11contro11 : Ligue 1, giornata 6: vittoria PSG al 93', #Marsiglia secondo #Angers #Bordeaux #Brest #Clermont #Lens #Lille #Lione… - mrandroid02 : Ligue 1, il Nantes sorprende l'Angers. Marsiglia al 2° posto -