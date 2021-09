UFFICIALE - Nessuno sconto per Sarri: ricorso respinto e squalifica confermata (Di martedì 21 settembre 2021) Ora è UFFICIALE, sebbene fosse già ampiamente attesa nell'aria la decisione: non ci sarà Nessuno sconto alla squalifica di Maurizio Sarri. L'allenatore della Lazio, espulso nel corso della sfida con il Milan, aveva ricevuto due giornate di squalifica e a nulla è servito il ricorso della società biancocelesti. Di seguito la nota della Corte Sportiva d'Appello: "La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe ha respinto il reclamo della Lazio avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate inflitta dal Giudice Sportivo a Maurizio Sarri dopo l’espulsione rimediata in occasione di Milan-Lazio". Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 settembre 2021) Ora è, sebbene fosse già ampiamente attesa nell'aria la decisione: non ci saràalladi Maurizio. L'allenatore della Lazio, espulso nel corso della sfida con il Milan, aveva ricevuto due giornate die a nulla è servito ildella società biancocelesti. Di seguito la nota della Corte Sportiva d'Appello: "La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe hail reclamo della Lazio avverso la sanzione dellaper 2 giornate inflitta dal Giudice Sportivo a Mauriziodopo l’espulsione rimediata in occasione di Milan-Lazio".

