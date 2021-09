Raffaella Fico, nella casa del GF Vip tacchi a spillo e décolleté vertiginoso (Di martedì 21 settembre 2021) Raffaella Fico non manca all’appuntamento: nella casa del GF indossa dei tacchi a spillo pazzeschi. Ma anche il décolleté è vertiginoso. L’edizione del nuovo GF Vip, la sesta per la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 21 settembre 2021)non manca all’appuntamento:del GF indossa deipazzeschi. Ma anche il. L’edizione del nuovo GF Vip, la sesta per la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Raffaella Fico: “Non ho amato nessuno come Balotelli. Oggi è come un fratello” - #Raffaella #Fico: #amato #nessuno - infoitcultura : Katia Ricciarelli fa mea culpa: “Non porto rancore”, Raffaella Fico perplessa - infoitcultura : Raffaella Fico, 'rissa' a tre per conquistarla: le stanno provando tutte - infoitcultura : GF Vip, sparita la biancheria di Raffaella Fico: la reazione - infoitcultura : Raffaella Fico/ L'amore per fidanzato Piero Neri, le tensioni con Katia Ricciarelli -