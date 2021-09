LIVE Fiorentina-Inter 1-0, Serie A calcio in DIRETTA: Sottil porta avanti i viola al 23?! (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34? NICO GONZALEZ! L’argentino ci prova con il sinistro dai 30 metri, conclusione centrale, bloccata da Handanovic. 33? Rilancio di Handanovic che termina DIRETTAmente in fallo laterale, la Fiorentina continua a pressare in avanti con ritmi altissimi. 32? La squadra di Italiano riparte con la costruzione dal basso. 31? Pallone perso dall’Inter sul pressing alto della Fiorentina, out in favore dei viola in zona d’attacco. 30? Il turco ex Milan va in porta con un destro a giro, si distende Dragowski che mette in angolo. 29? Hakan Calhanoglu sul punto di battuta. 28? Contatto falloso in scivolata di Milenkovic su Lautaro al limite dell’area, ci sarà un calcio piazzato da posizione ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34? NICO GONZALEZ! L’argentino ci prova con il sinistro dai 30 metri, conclusione centrale, bloccata da Handanovic. 33? Rilancio di Handanovic che terminamente in fallo laterale, lacontinua a pressare incon ritmi altissimi. 32? La squadra di Italiano riparte con la costruzione dal basso. 31? Pallone perso dall’sul pressing alto della, out in favore deiin zona d’attacco. 30? Il turco ex Milan va incon un destro a giro, si distende Dragowski che mette in angolo. 29? Hakan Calhanoglu sul punto di battuta. 28? Contatto falloso in scivolata di Milenkovic su Lautaro al limite dell’area, ci sarà unpiazzato da posizione ...

