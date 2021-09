(Di martedì 21 settembre 2021) Inevitabile che agli occhi salti subito l’immagine dei talebani in Afghanistan quando si vede anche inl’uso della frusta per mantenere l’ordine. A poche ore dal debutto di Joe Biden all’assemblea generale dell’Onu, i media Usa hanno diffuso immagini che mostrano agenti della polizia di frontierana a cavallo mentre usano la frusta contro iche chiedono asilo al confine col Messico, dove è scoppiata una nuova crisi umanitaria per l’arrivo di oltre 10 mila persone. “Orribile da vedere”, ha commentato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. “Ho visto alcune delle immagini, non ho il contesto completo ma non riesco a immaginare quale contesto lo renderebbe appropriato”, ha detto. “Penso che nessun che abbia visto quelle immagini pensi sia accettabile o appropriato”, ha aggiunto. La gente, ha proseguito, è ...

Advertising

HuffPostItalia : La 'civile' America prende a frustate i migranti - V_Mannello : @HuffPostItalia la '#America' è stata 'civile' solo per i #polli.. da sempre?? - Moixus1970 : RT @HuffPostItalia: La 'civile' America prende a frustate i migranti - eligio68 : RT @HuffPostItalia: La 'civile' America prende a frustate i migranti - giuliatouch : RT @HuffPostItalia: La 'civile' America prende a frustate i migranti -

Ultime Notizie dalla rete : civile America

SanremoNews.it

Inevitabile che agli occhi salti subito l'immagine dei talebani in Afghanistan quando si vede anche inl'uso della frusta per mantenere l'ordine. A poche ore dal debutto di Joe Biden all'assemblea generale dell'Onu, i media Usa hanno diffuso immagini che mostrano agenti della polizia di ......per il quale sceneggiò Il mio nome è nessuno e scrisse il trattamento di C'era una volta in... avvenuta a undici anni nel sanguinoso biennio di guerradella Seconda guerra mondiale, e ...Mettere in ginocchio l’impero. “Il fondatore di al Qaida aveva capito che, come l’Unione sovietica, gli Stati Uniti non avrebbero avuto pazienza” ...Viaggio nella città dove manifestanti di estrema destra e antifascisti si sparano addosso per strada. "Le persone si stanno abituando a un periodo di violenza politica. Lo so perché sento che sta succ ...