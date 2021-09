Flavio Montrucchio torna in cerca dell’amore in televisione con Primo appuntamento

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 21 settembre 2021)ad occuparsi d’amore il presentatoree lo fa con il suo programma di maggiore successo. Per la terza edizione il bel conduttore farà compagnia agli appassionati della trasmissione di appuntamenti al buio che va in onda su Real Time oggi martedì21 settembre 2021 per il quarto ed ultimodi stagione segnato in calendario in prima serata a partire dalle ore 21:20. Quello che c’è da sapere su questa stagione del fortunato format.: il date show di successo in onda su Real Time Non abbandona il ruolo di Cupido il presentatore torinesee lo fa portando a termine l’ultima stagione di...