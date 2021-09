«Don Matteo»: l’ultimo ciak di Terence Hill (Di martedì 21 settembre 2021) «Ventidue anni, 13 stagioni e 259 episodi. Grazie davvero». Lasciare andare un personaggio tanto amato come Don Matteo non deve essere stato facile per Terence Hill, che lo scorso 18 settembre ha girato l’ultima scena che lo vedrà nei panni del prete investigatore che ha fatto la fortuna di Raiuno per più di vent’anni. È dal 7 gennaio del 2000, infatti, che Hill, ossia Mario Girotti, 82 anni, gira per le vie del centro città a bordo di quella bicicletta che è diventata la sua prolunga naturale. Ora, però, è davvero arrivato il momento dei saluti: la quarta puntata della tredicesima stagione della fiction che vedremo nel 2022 sarà, purtroppo, l’ultima in cui vedremo Don Matteo. Leggi su vanityfair (Di martedì 21 settembre 2021) «Ventidue anni, 13 stagioni e 259 episodi. Grazie davvero». Lasciare andare un personaggio tanto amato come Don Matteo non deve essere stato facile per Terence Hill, che lo scorso 18 settembre ha girato l’ultima scena che lo vedrà nei panni del prete investigatore che ha fatto la fortuna di Raiuno per più di vent’anni. È dal 7 gennaio del 2000, infatti, che Hill, ossia Mario Girotti, 82 anni, gira per le vie del centro città a bordo di quella bicicletta che è diventata la sua prolunga naturale. Ora, però, è davvero arrivato il momento dei saluti: la quarta puntata della tredicesima stagione della fiction che vedremo nel 2022 sarà, purtroppo, l’ultima in cui vedremo Don Matteo.

