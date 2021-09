“Devastati dal dolore”: insegnante 28enne uccisa in un parco, è caccia all’assassino (Di martedì 21 settembre 2021) L’insegnante è stata trovata senza vita nella zona sud-est di Londra in un parco molto affollato. E’ caccia all’assassino E’ giallo a Londra, dove Sabina Nessa, un’insegnante di 28 anni, è stata ritrovata senza vita. Il corpo è stato rinvenuto all’interno di un parco molto frequentato a Greenwich, il Cator Park, verso le 20.30 di venerdì sera da un uomo che si trovava lì a fare jogging. Il cadavere della donna è rimasto lì per all’incirca 24 ore senza che nessuno lo notasse, fino a quando la polizia locale non ha ricevuto una chiamata sabato scorso attorno alle 17:32. LEGGI ANCHE => Adulto morde all’orecchio e prova a pugnalare un 16enne, ma lui è esperto di arti marziali… – VIDEO E’ caccia all’assassino dell’insegnate: fermato un ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 21 settembre 2021) L’è stata trovata senza vita nella zona sud-est di Londra in unmolto affollato. E’E’ giallo a Londra, dove Sabina Nessa, un’di 28 anni, è stata ritrovata senza vita. Il corpo è stato rinvenuto all’interno di unmolto frequentato a Greenwich, il Cator Park, verso le 20.30 di venerdì sera da un uomo che si trovava lì a fare jogging. Il cadavere della donna è rimasto lì per all’incirca 24 ore senza che nessuno lo notasse, fino a quando la polizia locale non ha ricevuto una chiamata sabato scorso attorno alle 17:32. LEGGI ANCHE => Adulto morde all’orecchio e prova a pugnalare un 16enne, ma lui è esperto di arti marziali… – VIDEO E’dell’insegnate: fermato un ...

Una maestra è stata trovata morta in un parco Una maestra di una scuola elementare, di 28 anni, è stata trovata morta in un parco vicino ad un centro sociale. Il fatto è accaduto a Londra.

