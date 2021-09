Covid: più di 4,6 milioni di morti nel mondo da inizio pandemia (Di martedì 21 settembre 2021) Il nuovo coronavirus ha ucciso almeno 4.696.559 persone da quando l'epidemia è emersa in Cina nel dicembre 2019, secondo un conteggio di fonti ufficiali pubblicato questa mattina da Afp. Almeno 229.008.620 casi sono stati registrati mentre la stragrande maggioranza delle persone infette è guarita. I dati si basano sui rapporti giornalieri forniti dalle autorità sanitarie dei singoli Paesi.Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito in termini di numeri assoluti con 676.092 morti su 42.290.027 casi. Il Paese con il maggior numero di decessi rispetto alla sua popolazione è il Perù con 604 decessi ogni 100.000 abitanti, seguito dalla Bosnia-Erzegovina con 314, dall'Ungheria con 312, dalla Repubblica di Macedonia del Nord con 311, dal Montenegro con 296 e dalla Bulgaria con 288. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 settembre 2021) Il nuovo coronavirus ha ucciso almeno 4.696.559 persone da quando l'epidemia è emersa in Cina nel dicembre 2019, secondo un conteggio di fonti ufficiali pubblicato questa mattina da Afp. Almeno 229.008.620 casi sono stati registrati mentre la stragrande maggioranza delle persone infette è guarita. I dati si basano sui rapporti giornalieri forniti dalle autorità sanitarie dei singoli Paesi.Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito in termini di numeri assoluti con 676.092su 42.290.027 casi. Il Paese con il maggior numero di decessi rispetto alla sua popolazione è il Perù con 604 decessi ogni 100.000 abitanti, seguito dalla Bosnia-Erzegovina con 314, dall'Ungheria con 312, dalla Repubblica di Macedonia del Nord con 311, dal Montenegro con 296 e dalla Bulgaria con 288.

Advertising

borghi_claudio : L'elezione di Macron è stata la più grande sciagura politica del secolo in UE. Il Popolo francese poteva fare la ri… - ladyonorato : Ripropongo un articolo che riporta correttamente le osservazioni di due eminenti scienziati sul tema: I vaccini ant… - vaticannews_it : #20settembre #Vaticano Il Papa ha chiesto al Governatorato di emanare un’ordinanza per adottare tutte le misure ido… - DriverMattia198 : RT @Adnkronos: #Covid oggi #Gb, 31.564 contagi e 203 morti: 5mila casi in più rispetto a martedì scorso. - Danimarca123 : RT @LaVeritaWeb: Parla Gian Vincenzo Zuccotti, preside di medicina alla Statale e responsabile pediatria del Sacco: «Tra i banchi l'infezio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid più Johnson ammette di avere 6 figli. Non lo aveva mai detto esplicitamente ... Marina Wheeler, avvocato, con cui ha sperimentato l'unione finora più lunga, circa 25 anni, pur ... Infine, nel 2020, poco dopo il drammatico ricovero di Johnson per Covid, è arrivato anche Wilfred, ...

Confartigianato Lombardia: "Da Regione sostegno concreto. Stanziati 6 milioni di euro" ... transizione green, sicurezza sul lavoro anche in ambito Covid - 19 relativamente a interventi di ... È senza dubbio più utile per tutti correggere errate percezioni sul nostro sistema produttivo e ...

Covid, i cinque giorni in cui i pazienti sono più contagiosi Corriere della Sera ... Marina Wheeler, avvocato, con cui ha sperimentato l'unione finoralunga, circa 25 anni, pur ... Infine, nel 2020, poco dopo il drammatico ricovero di Johnson per, è arrivato anche Wilfred, ...... transizione green, sicurezza sul lavoro anche in ambito- 19 relativamente a interventi di ... È senza dubbioutile per tutti correggere errate percezioni sul nostro sistema produttivo e ...