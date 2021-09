Ciclismo | Mondiali Fiandre 2021 Crono Junior femminile | vince la russa Ivanchenko

Leggi su sportface

(Di martedì 21 settembre 2021) Si chiude la terza giornata di gare aidisu strada nelleper quanto riguarda la classe. 60 atlete si sono sfidate sui 19.4 chilometri che da Knokke-Heist portano a Brugge. La migliore è stata per diversi minuti l’olandese van der Meiden che però, alla fine, è solo quarta. Sul podio sono salite infatti al terzo posto, con 25:30.81 la tedesca Neidermaier. Secondo posto per la britannica Backstedt con 25:16.13. Al primo posto invece, fantastico tempo dellaAlena Ivanchenk0 che fa segnare un 25:05.49. Una media di velocità fantastica, addirittura 46.190 km/h. Non benissimo le azzurre. 29esimo tempo per Carlotta Cipressi a addirittura 43esimo per Francesca Barale. La top 10 Alena...