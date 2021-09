Chi è Sebastiano Visini, in arte Sbard: il mago esperto di micromagia e cartomagia (Di martedì 21 settembre 2021) Si chiama Sebastiano Visini, mago esperto di micromagia e cartomagia tra i professori del format di Raul Cremona Voglio essere un mago!, insieme a colleghi come Jack Nobile e Hyde. Originario di Cattolica, vive a Santarcangelo, in Emilia-Romagna, e attraverso le informazioni condivise su Facebook si scopre che ha frequentato l’Istituto Tecnico Industriale “M. Curie”. Sul web si presenta così: “Coltivo la passione per la magia da tantissimi anni. Specialmente amo la magia con le carte, la cartomagia. Anni fa ho aperto un canale YouTube per condividere la mia passione anche con gli altri”. Sbard è tra i prof del programma Voglio essere un mago!, il reality-talent di Rai 2 con Raul Cremona al timone e dedicato a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Si chiamaditra i professori del format di Raul Cremona Voglio essere un!, insieme a colleghi come Jack Nobile e Hyde. Originario di Cattolica, vive a Santarcangelo, in Emilia-Romagna, e attraverso le informazioni condivise su Facebook si scopre che ha frequentato l’Istituto Tecnico Industriale “M. Curie”. Sul web si presenta così: “Coltivo la passione per la magia da tantissimi anni. Specialmente amo la magia con le c, la cartomagia. Anni fa ho aperto un canale YouTube per condividere la mia passione anche con gli altri”.è tra i prof del programma Voglio essere un!, il reality-talent di Rai 2 con Raul Cremona al timone e dedicato a ...

