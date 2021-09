Belén Rodriguez | la festa per i 37 anni con Luna Marì

(Di martedì 21 settembre 2021) La festa è stata intima: poche persone, le più fidate, per celebrare un anno magico. Belén Rodriguez, che nell’ultimo giorno d’estate ha compiuto trentasette anni, ha voluto accanto la famiglia e qualche amico. «Ti auguro un anno pieno di felicità», le ha scritto online Antonino Spinalbese, con il quale a luglio la showgirl ha dato il benvenuto alla sua prima bambina, Luna Marì. Spinalbese, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato diversi momenti della festa: stralci di una cena, la cucina di un ristorante argentino, a Milano, e la sala, con i bambini appollaiati sulle sedie. Poi, la torta e il clan Rodriguez, completo di fratelli e sorelle.

Advertising

PasqualeMarro : #GianmariaAntinolfi dichiarazioni velenose su #belenrodriguez - hektorverIaine : sempre più Belen Rodriguez - veneziaradiotv : Belen Rodriguez: “Non vorrei un terzo figlio” - zazoomblog : Soleil “sbugiarda” Gianmaria: ecco com’è andata con Belen Rodriguez e Dayane Mello - #Soleil #“sbugiarda”… - Lady26975507 : RT @blogtivvu: Soleil “sbugiarda” Gianmaria: ecco com’è andata con Belen Rodriguez e Dayane Mello -

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodriguez

Cosmopolitan

Belenè una celebre conduttrice e showgirl, ora al timone di Tu si que vales su Canale 5. In passato, però, ha ricevuto un clamoroso no da parte di un importante presentatore durante un provino. ...... e di averla usata solo per avvicinarsi a persone che frequentavano la sua cerchia, tra le quali Belen. Il manager, dal canto suo, ritiene di essere stato lasciato dalla Stasi senza una ...