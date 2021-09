Vendite diffuse in Borsa. Piazza Affari in calo

(Di lunedì 20 settembre 2021) (Tele) – Giornata negativa per, che chiude le contrattazioni in ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Nel frattempo, Wall Street prosegue le contrattazioni in forte ribasso, con l’S&P-500 che flette dell’1,80%. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,173. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.761,3 dollari l’oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 71 dollari per barile, indell’1,35%. In salita lo spread, che arriva a quota +103 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,72%. Nello scenario borsistico europeo seduta drammatica per Francoforte, che crolla del 2,31%, seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dello 0,79%, e ...

Le più forti, invece, si sono abbattute su BPER, che ha terminato le contrattazioni a - 5,34%. In apnea Banco BPM, che arretra del 5,10%. Sotto pressione ENI, che accusa un calo del 4,83%.