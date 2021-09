TV TCL Mini LED 8K | presentata la nuova lineup di Smart TV

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 20 settembre 2021) Qualche giorno fa ha avuto luogo l’evento TCL “Trascend Vision” durante il quale TLC ha presentato i nuovi TV TLCLED 8K X925 e X925Pro che arricchiscono la line-up con nuove soluzione per un home entertainment ancora più coinvolgente e immersivo, ed è stata annunciata lacollaborazione tra TCL e Activision per Call Of Duty Vanguard, per offrire unaesperienza di gioco alla community gaming. Inoltre, è stato presentato anche il vincitore del premio EISA (Expert Imaging and Sound Association, ndr) “Premium LCD TV 2021-2022“, il TV-LED 4K 65C825. La Serie TV TCLLED 8K X92 Pro sarà disponibile nella versione da 85?, mentre la Serie X92 in quelle da 65? e 75?. Nuove proposte anche per gli elettrodomestici intelligenti che si inseriscono nel portfolio di soluzioni dedicate ...